نێچیرڤان بارزانی: سووریا لە وەرانوەر دەرفەتیگ میژووییە ئەرا خاسەوبۊنە.. و پاڵپشتی لە یەکپارچەیی و مقیەتیکردن مافەیل گشت پێکهاتەیلی کەیمن

شەفەق نیوز - دیمەشق

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، رووژ دووشەممە، دووپات لە پاڵپشتی هەرێم کوردستان کرد ئەرا سووریای "ئارام و یەکگرتگ"، وتیش کە وڵاتەگە لە وەرانوەر "دەرفەتیگ میژوویی" وەسیەێد ئەرا خاسەوبۊن و دووارە بیناکردن، و ئەوەیش دۊای سەردانی ئەرا دیمەشق و چەوکەفتنی وەگەرد ئەحمەد شەرع سەرۆک سووری.

بارزانی، لە پۆستیگ لەری پلاتفۆرم "ئێکس"، کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، وت کە وەدەنگ مکیس سەرۆک سووری ئەحمەد شەرع هاتگە ئەرا سەردان دیمەشق، و خوەشاڵی خوەی وە ئی سەردانە نیشان دا.

زیای کرد کە سووریا، "دۊای ساڵەیل دریژیگ لە ناڕەحەتی، ئمڕوو لە وەرانوەر دەرفەتیگ میژوویی وەسیەێد ئەرا خاسەوبۊن و دووارە بیناکردن و گەشەکردن"، و دڵنیایی خوەی وە دۊنمای سەرۆک شەرع نیشان دا، و دووپات لە باوەڕ خوەی وە توانای سووریا کرد، لە سای سەرکردایەتیکردنی، ئەرا وەرەونواچگن وەرەو ئارامی و گەشەکردن زیاتر، و بیناکردن ئایندەیگ رووشنتر ئەرا گشت رووڵەیلی.

دووپات کرد لەبان پاڵپشتی هەرێم کوردستان ئەرا "سووریایگ ئارام و یەکگرتگ کە مافەیل گشت پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەیل لەناوی مقیەتی بکەێد"، وتیش ئەوەگ کە باسەیلی وەگەرد سەرۆک سووریا گرنگی رۆڵ سووریا لە وەهسزکردن ئاشتی و ئاسایش و ئارامی لە ناوچەگە لەخوەی گرد.

بارزانی دووپات کرد کە سووریا و عراق و هەرێم کوردستان بەرژەوەنییەیل هاوبەشیگ گردیانەو کەێد وە فەرمان هاوسایەتی، و دیاری کرد کە دەرفەتەیل گەورەیگ هەن ئەرا فراوانکردن هاوکاری ئابووری وە شیوەیگ کە قازانج هاوبەش ئەرا گەلەیل هەردوگ لایەنەگە وەدی بارێد.