‏نێچیرڤان بارزانی پیرۆزبایی لە زەیدی کەێد وە سەرۆکایەتی وەزیران و دووپات لەبان ئەوزەڵکردن حکوومەتیگ گشتگیر کەێد

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، شەو دووشەممە لەبان سێشەممە، پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی، سەرۆک وەزیرەیل نوو کرد وە بوونەی راسپاردنی ئەرا ئەو پۆستە، و دووپاتکرد لەبان پێویستی ئەوزەڵکردن حکوومەتیگ گشتگیر.

‏بارزانی لە نامەی پیرۆزباییگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "پیرۆزبایی لە برا عەلی زەیدی کەێمن ئەرا کاندیدکردن و راسپاردنی ئەرا پۆست سەرۆک ئەنجوومەن وەزیرەیل کەم، هیوای سەرکەفتن ئەرای خوازیم لە ئەرکەیلی ئەرا ئەوزەڵکردن حکوومەتیگ نیشتمانی گشتگیر کە داواکارییەیل گەلەمان لە گشت عراق جیوەجی بکەێد، و کار بکەێد ئەرا چەسپانن سەقامگیری و ئاوەدانی".

‏وتیش: "پشتیوانی خوەمان ئەرای دووپات کەێمن، و کار کەێمن ئەرا ئایندەیگ خاستر ئەرا گشت عراقییەیل".

‏

‏

‏