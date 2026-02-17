نێچیرڤان بارزانی پیرووزبایی لە وڵات چین کەێد وەبوونەی سەرساڵ چینی

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، پیرووزبایی لە گەل و حکومەت کۆمار جەماوەری چین کرد، وەبوونەی هاتن سەرساڵ چینی و سەرتای "ساڵ ئەسپ".

بارزانی لە پیرووزباییکردن وت: وەبوونەی هاتن سەرساڵ چینی و سەرتای ساڵ ئەسپ، گەرمترین پیرووزبایی ئەرا گەل و حکومەت کۆمار جەماوەری چین پیشکەش کەم، و ئومید ساڵیگ پڕ لە خوەشی و سەرکەفتن و گەشە و پیشکەفتن وەردەوام ئەرایان خوازم.

سەرساڵ چینی، دیارترین بوونەیل تەقلیدیە لە وڵات چین، و وەگورەی رووزنامەی مانگی لە مەوقەیگ ئاڵشتبوی ساڵانە ئاهەنگی کریەێد، لەناوەین دویادویای مانگ کانوون دویەم و ناوڕاس شوبات، و تا 15 رووژ وەردەوامە، کە خیزانەیل لەناوی گردەو بوون، و ئاگربازی کریەێد.

هەر ساڵیگ وەناو ئاژەڵیگ لە دوانزە بورج چینی نریەێد، و ساڵ ئەسپ نشانەی گورجی و تەما و جویلەس، و جویر دەرفەتیگ ئەرا نووەوبوین و هاوردن بەخت و گەشەکردن وە سەرەتای نووڕیەێد.