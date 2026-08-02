نێچیرڤان بارزانی پیرووزبایی "چلەی تاوسان" لە ئێزیدییەیل کەێد و دڵنیایی دەێد: کوردستان نیشتمانە ئەرا گشتی

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، پیرووزبایی لە ئێزیدییەیل کرد وە بوونەی جەژن "چلەی تاوسان"، و دووپات کرد کە هەرێم کوردستان چۊ نیشتمانیگ ئەرا گشت پێکهاتەیل مینێدەو "بی جیاوازی".

سەرۆک نێچیرڤان بارزانی وەی بوونەو پیرووزبایی لە "میر ئێزیدییەیل و بابا شێخ و ئەنجومەن رووحانی و گشت هاوڵاتییە ئێزیدییەیل لە هەرێم کوردستان و عراق کرد، و هەرلیوا ئێزیدییەیل لە گشت ناوچەیل جەهان"، و ئومید خواست ئی جەژنە وە خێر و خوەشی لەلیان گلەو بخوەێد.

زیای کرد: "دڵنیایی دەیمنە هاوڵاتییە ئێزیدییەیلەمان و گشت پێکهاتەیل نەتەوەیی و ئایینی کە هەرێم کوردستان هەمیشە چۊ باوەش وەیەکەوژیان و نیشتمانیگ ئەرا گشت بی جیاوازی مینێدەو، و هەمیشە چۊ مقیەتیکار ئەرا رۊشنعویری فرەیی مینیمنەو".

جی باسە کە ئێزیدییەیل ساڵانە ئاهەنگ وە هەشت جەژن کەن، لەلیان: "سەرساڵ" و "چلەی تاوسان" و "چلەی زمسان" ( و "قوربان" و "خدر ئەلیاس".