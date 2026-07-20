نێچیرڤان بارزانی پیرووزبایی لە بێرنهام کەێد وە بوونەی دیاریکردنی جۊر سەرۆک وەزیرەیل بەریتانیا

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان ئمڕوو دووشەممە، پیرووزبایی لە ئەندی بێرنهام کرد وە بوونەی دیاریکردنی جویر سەرۆک وەزیرەیل شانشین یەکگردگ.

بارزانی لە بڵاوکریاییگ لەبان سەکوو (X) کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، وت کە هەرێم کوردستان و عراق خاوەن پەیوەندییەیل میژوویی بتەویگن وەگەرد شانشین یەکگردگ، و چەوەڕی کارکردن وەکوومەڵ کەیمن ئەرا بتەوکردن بەها هاوبەشەیلمان.

لە وەختێگ زۊتر لە ئمڕوو دووشەممە، پاشا چارڵز سێیەم، سەرکردەی پارت کرێکارەیل ئەندی بێرنهام ئەرکدار کرد وە دروسکردن حکوومەت بەریتانی، دۊای پەسەنکردن دەس لەکارکیشان سەرۆک وەزیرەیل کیر ستارمر.

وەیەیش بێرنهام بوودە هەفتەمین سەرۆک وەزیرەیل ئەرا بەریتانیا لە ماوەی دەیەیگ، و پەیمان دا وە دووارە ئاراستەکردن کارە لەپیشینەیل حکوومەت وەرەو ئەو پەڕاوگەیلە کە پەیوەندی وە هاووڵاتییەیلەو دیرن، و لە لەبانیان قەیران خەرجەیل ژیانگوزەرانی، و خاسەوکردن خزمەتگوزارییە گشتییەیل، و پاڵپشتیکردن گەشەی ئابووری.

بڕیارە بێرنهام پێکهێنان حکوومەتەگەی لە ماوەی سەعاتەیل ئایندە رابگەیەنێد، لە گامیگ کە وە یەکەمین تاقیکردن سیاسی ئەرای هەژمار کریەێد، وەتایبەت لەوەگ پەیوەندی وە هەڵوژاردن وەزیر دارایی دیرێد، دۊای ئەوەگ ئی پۆستە بۊە جی ناکۆکییەیل کە بەشدار بۊن لە لاوازکردن حکوومەتەیل وەرين.

نویسینگەی بێرنهام دووپات کرد کە یەکەمین وتاری وەکار دەێد ئەرا کیشانن رێڕەویگ ئەرا "سیاسەتیگ ئارامتر و وەرپرسیارتر"، لە وەختیگ هەڵوژاردنی جویر سەرکردە ئەرا پارت کرێکارەیل، لە جمعەی گوزەشتە، وەسف کرد وە ئەوەگ "گرنگترین وەخت ئاڵشتکارییە لە سیاسەت بەریتانی لە 40 ساڵەو"، و پەیمان دا وە چاکسازی سیستەم سیاسی و بەرزەوکردن ئاستەیل ژیان.