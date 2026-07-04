نێچیرڤان بارزانی پیرووزبایی "رووژ سەروەخوەیی" لە واشنتۆن کەێد و دووپات کەێد: ئارامی عراق بەسیاس وە مقیەتیکردن مافەیل کوردستان

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، پیرووزبایی لە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی و گەل ئەمریکی کرد وە بوونەی 250ەمین ساڵیاد راگەیانن سەروەخوەیی، و دووپات کرد کە ئارامی عراق بەسیاس وە پابەندبۊن وە دەستوور و مقیەتیکردن مافەیل هەرێم کوردستان.

بارزانی لە پۆستیگ خوەی لەبان پلاتفۆرم "ئێکس"، کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کردگە، وت: "وانەی نەمر ئەمریکی لەوەس کە ئازادی هەوەجە وە چشتیگ فرەترە لە تەنیا دەسەڵات؛ بەڵکم هەوەجەی وە دەستوور، و دامەزراوەیل، و هاوسەنگی فیدراڵی، و رەزامەنی گەلەیل ئازاد هەس".

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: "لە وەختیگ هەریەک لە هەرێم کوردستان و عراق چەوڕی هاوبەشییگ قایمتر وەگەرد ویلایەتە یەکگرتگەیل کەن، ئیمە باوەڕ دیریمن کە خود بنەما وە بنەڕەتی ئەرا بانان عراق مینێد"، و دووپات کرد کە "ئارامی بایەسە پشت وە پابەندبۊنە دەستوورییەیل، و فیدراڵییەت، و مقیەتیکردن تەواوەتی ئەرا مافەیل هەرێم کوردستان و رەوش یاساییی لەناو دەستوور عراقی بوەسێد".

بارزانی پۆستەگەی وە ئی قسە کووتایی هاورد: "وەردەوام مینیمن وە سوپاسگوزاری ئەرا دووسایەتی ئەمریکا و سەرکردایەتیی، و پاڵپشتییە وەردەوامەیلی ئەرا هەرێم کوردستان و عراق".