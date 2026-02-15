نێچیرڤان بارزانی ئەرا عەبدی دووپات کەێد لە وەردەوامی گفتوگۆ ئەرا رەسین وە چارەسەر سیاسی لە سوریا

2026-02-15

شەفەق نيوز - ئەڵمانیا 

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، لە دیداری وەگەرد مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هیزەیل هەسەدە لە پەراویز کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش، باس دویاترین نووەوبویەیل سیاسی و ئەمنی لە ناوچەگە کرد، و رەوشەیل کورد و ئەو پیکاتەیل لە سوریا.

سەرۆک نێچیرڤان بارزانی دووپات کرد لە گرنگی وەردەوامبوین گفتوگۆ و لەیەکفامستن ئەرا رەسین وە چارەسەر سیاسی لەو کێشەیلە لە سوریا، وەشیوەیگ مافەیل کورد و کشت پیکاتەیل مسۆگەر بکەێد، لە چوارچیوەی سوریای یەکگردگ و لە سای دەستوور وڵاتەگە لە بانان.

 لەلای خوەییش، مەزڵوم عەبدی سوپاس و رێزی لە ریبەر کورد مەسعود بارزانی و سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان نشان دا ئەرا تەقەلایەیل وەردەوامیان و رۆڵ کارایان لە کپەوکردن رەوشەیل، تا رەسیە وەجیهاوردن رێککەفتن ئاگربەسی ناوەین دیمەشق و هەسەدە.

 رخباریەیل گلەوخواردن داعش و هەڕەشەیل تیرۆر باوەتەیلیگ ترەک بوین لەناو ئەو دیدارە، وەگورەی بەیاننامەی سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان.

