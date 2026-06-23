نێچیرڤان بارزانی دووپات لەبان گرنگی خەسەوکردن هاوکاری هاوبەش وەگەرد رووسیا کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان ئمڕوو سێشەممە، لە دیداریگ وەگەرد باڵیۆز رووسی لە عراق ئێلبرووس کوتراشێڤ، دووپات لەبان گرنگی خەسەوکردن هاوکاری هاوبەش لەناوەین رووسیا و عراق و هەرێم کوردستان کرد.

وەپای بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دیدارەگە باس لە رەوش ناوخۆیی لە هەرێم کوردستان، و پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغداد کرد، کە لەناوی دووپات لەبان گرنگی دیالۆگ و لەیەکفامستن کریا ئەرا چارەسەرکردن دۆسیە هەڵواسیاگەیل ناوەین هەردوگ لایەنەگە.

هەرلیوا هەردوگ لایەنەگە باس لە رێککەفتن ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران کردن، و ئومقد خوەیان نیشان دان کە ئەو باسکردنە وەردەوامەیلە بەشداری بکەن لە چەسپانن ئاشتییگ هەمیشەیی و گشتگیر و جقگیر لە ناوچەگە.

هەرلیوا، دیدارەگە رەسیە دۊاترین پەرەسەنینەیل جەنگ لە ئۆکرانیا، وە ئامادەبۊن کونسوڵ گشتی رووسی لە هەرێم کوردستان، لە چوارچیوەی باسکردن را و نووڕینەیل لەباوەت پیشهاتەیل ناودەوڵەتی.