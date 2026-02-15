نێچیرڤان بارزانی دووپات لە ئارەزوو هەرێم کەێد ئەرا سوودگردن لە ئەزموونەیل ئەڵمانیا

شەفەق نيوز- ميونشن

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، چەوی کەفتە كاترينا رايشه، خانمە وەزیر کاروبار ئابووری و وزەی ئەڵمانی، ئەوەیش لە چوارچیوەی دیدارەیلی لەناو کۆنفرانس ئاسایش میونشن.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس گەشەپیدان پەیوەندییەیل ئابووری ئەڵمانیا وەگەرد عراق و هەرێم کریا، و شیوەیل هاندان بەرهەمکاریەیل و سەرمایەیل ئەڵمانی لە جویراجویر چینەیل.

لەلای خوەییش، سەرۆک نێچیرڤان بارزانی سوپاس لە پاڵپشتیکردن وەردەوام ئەڵمانیا ئەرا عراق و هەرێم کوردستان کرد، دووپاتیش لە ئارەزوو هەرێم کرد ئەرا سوودگردن لە ئەزموونەیل پیشکەفتگ ئەڵمانیا لە کەرتەیل وزە و ئابووری.