نێچیرڤان بارزانی دووپات لە ئارەزوو هەرێم کەێد ئەرا سوودگردن لە ئەزموونەیل ئەڵمانیا
2026-02-15T11:14:41+00:00

شەفەق نيوز- ميونشن 

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، چەوی کەفتە كاترينا رايشه، خانمە وەزیر کاروبار ئابووری و وزەی ئەڵمانی، ئەوەیش لە چوارچیوەی دیدارەیلی لەناو کۆنفرانس ئاسایش میونشن.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس گەشەپیدان پەیوەندییەیل ئابووری ئەڵمانیا وەگەرد عراق و هەرێم کریا، و شیوەیل هاندان بەرهەمکاریەیل و سەرمایەیل ئەڵمانی لە جویراجویر چینەیل.

لەلای خوەییش، سەرۆک نێچیرڤان بارزانی سوپاس لە پاڵپشتیکردن وەردەوام ئەڵمانیا ئەرا عراق و هەرێم کوردستان کرد، دووپاتیش لە ئارەزوو هەرێم کرد ئەرا سوودگردن لە ئەزموونەیل پیشکەفتگ ئەڵمانیا لە کەرتەیل وزە و ئابووری.

  

