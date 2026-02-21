نێچیرڤان بارزانی دووپات کەێد وە پابەندبوین وە گەشەپیدان زوانەیل داڵگی گشت پیکاتەیل هەرێم کوردستان

2026-02-21T08:18:28+00:00

شەفەق نيوز - هەولێر 

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد لە پابەندبوین هەرێم کوردستان وە پاڵپشتیکردن و گەشەپیدان زوانەیل داڵگی گشت پیکاتەیل لە هەرێم کوردستان ئەرا مقیەتیکردن ناسنامە و بانان هەرێم.

ئەوەیش لە پۆستیگ لەبان ئێکس هات تا بوونەی رووژ جیهانی زوان داڵگی، لەناوی وت: شانازی کەیمن کە هەرێم کوردستان هەرویلک هەمەڕەنگی و وەیەکەوژیان ناوەین کۆمەڵەیل بنچینەیی و ئاینی جیاواز، و زوان و کەلتوورەیل هەمەڕەنگ.

 وتیش: دووپات لە پابەندبوینمان کەیمن وە پاڵپشتیکردن و گەشەپیدان زوانەیل داڵگی ئەرا گشتی، هەرلە کوردی تا زوانەیل ئەو کۆمەڵەیل بنچینەیی (تورکمانی، سریانی، ئەرمەنی)".

سەرۆک نێچیروان بارزانی وتیش: مقیەتیکردن زوان داڵگ خوەی مقیەتیکردن ناسنامەی کوردستانی و میژوو رەسەنی و بانانیە.

