نێچیرڤان بارزانی دووپات کەێد وە پابەندبوین وە گەشەپیدان زوانەیل داڵگی گشت پیکاتەیل هەرێم کوردستان
شەفەق نيوز - هەولێر
نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد لە پابەندبوین هەرێم کوردستان وە پاڵپشتیکردن و گەشەپیدان زوانەیل داڵگی گشت پیکاتەیل لە هەرێم کوردستان ئەرا مقیەتیکردن ناسنامە و بانان هەرێم.
ئەوەیش لە پۆستیگ لەبان ئێکس هات تا بوونەی رووژ جیهانی زوان داڵگی، لەناوی وت: شانازی کەیمن کە هەرێم کوردستان هەرویلک هەمەڕەنگی و وەیەکەوژیان ناوەین کۆمەڵەیل بنچینەیی و ئاینی جیاواز، و زوان و کەلتوورەیل هەمەڕەنگ.
وتیش: دووپات لە پابەندبوینمان کەیمن وە پاڵپشتیکردن و گەشەپیدان زوانەیل داڵگی ئەرا گشتی، هەرلە کوردی تا زوانەیل ئەو کۆمەڵەیل بنچینەیی (تورکمانی، سریانی، ئەرمەنی)".
سەرۆک نێچیروان بارزانی وتیش: مقیەتیکردن زوان داڵگ خوەی مقیەتیکردن ناسنامەی کوردستانی و میژوو رەسەنی و بانانیە.