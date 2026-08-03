نێچیرڤان بارزانی داوا لە ئەحمەد شەرع کەێد سەردان بەغداد و هەرێم کوردستان بکەێد

شەفەق نیوز - دیمەشق

دڵشاد شەهاب، قسەکەر فەرمی سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، رووژ دووشەممە، ئاشکرا کرد، کە نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم داوا لە سەرۆک سووری ئەحمەد شەرع کردگە سەردان بەغدای پایتەخت عراق و هەرێم کوردستان بکەێد، و ئەوەیش لەوەخت باسەیلیان لە دیمەشق.

شەهاب، لە قسەیلیگ ئەرا شمارەیگ لە رووژنامەنویسەیل لە دیمەشق، کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد، وت، کە نێچیرڤان بارزانی دووپات لە ئامادەیی هەرێم کوردستان ئەرا وەرەونوابردن پەیوەندییەیل وەگەرد سووریا کردگە، لە وەختیگ سەرۆک سووریا خوەشاڵی خوەی وە سەردانەگە نیشان دا، و نرخدار رۆڵ هەرێم لە ماوەی ئەو رۊیداوەیلە کە قۆناغ گوزەشتە وەخوەی دی کرد، و ئومید خوازێد کە سەردانەگە نوێنەرایەتی خاڵ ئاڵشتگرییگ لە پەیوەندییەیل لەناوەین هەردوگ لایەنەگە بکەێد.

دیاری کرد کە سووریا وەرەو وازکردن قونسوڵخانەیگ ئەرا خوەی لە شار هەولێر چوود، ئەوەیش وە یەکیگ لە دۆسیە گرنگەیل لە رێڕەو وەرەونوابردن پەیوەندییەیل وەسف کرد.

ئەحمەد شەرع سەرۆک سووری، وەرجە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، پیشوازی لە نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە کۆشک گەل لە دیمەشق کرد، کە هەردوگ لایەنەگە باس لە ریەیل وەهیزکردن پەیوەندییەیل لەناوەین سووریا و عراق و هەرێم کوردستان کردن، وەگەرد شمارەیگ لە پرسەیل سیاسی و ئەمنی و ئابووری جی گرنگیدان هاوبەش.

ئی سەردانە لە چوارچیوەی تەقەلایل ئەرا وەهیزکردن هەماهەنگی لەناوەین بەغداد و دیمەشق و هەولێر تیەێد، دۊای زنجیرەیگ لە چەوکەفتنەیل کە لە ماوەی دوو ساڵ گوزەشتە بارزانی و شەرع گردەو کردن کرد کە باس لە وەرەونواچگنەیل دۆسیەی سووری و پەیوەندییە دووانیەیل و هاوکاری ئەمنی کردن.