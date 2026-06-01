نێچیرڤان بارزانی داوای یەکخستن رز کورد و مقیەتیکردن قەوارەی دەستووری هەرێم کوردستان کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم، ئمڕوو دووشەممە، داوای وەهیزکردن یەکڕزی و کار هاوبەش لەناوەین هیزە سیاسییە کوردییەیل کرد، و دووپات کرد لە گرنگیی مقیەتیکردن قەوارەی دەستووری هەرێم کوردستان و مافەیل گەلەگەی.

یەیش لە پەیامیگ پیرووزبایی هات حە ئەرا بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستان کلیکرد وە بوونەی ساڵیاد دامەزرانن پارتەگە، وەپای بەیاننامەی سەرۆکایەتی هەرێم کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

بارزانی وت: یەکێتی نیشتمانی کوردستان میژوویگ دریژ لە خەبات ئەرا مافەیل گەل کوردستان دیرێد، و هەزاران شەهید پیشکەش کردگە، هەرلیوا لایەنیگ کاریگەر بویە لە پرۆسەی سیاسی لە هەرێم کوردستان و عراق.

هەمیش وت: وەرپرسیاریەتی هاوبەش و یەکڕزی و کار وەگلەو لەناوەین گشت هیز و لایەنە سیاسییەیل بویەسە هەوەجەیگ زیاتر لە هەر وەختیگ گوزەشتە ئەرا مقیەتیکردن هەرێم کوردستان و مافەیل هاووڵاتیيەیلی.

بارزانی دەسخوەشی کاروان سەرۆک کووچکردی جەلال تاڵەبانی کرد، و دووپات کرد لە گرنگیی هۊرهاوردن میژووە خەباتکارییەگەی و رۆڵە سیاسییەگەی.

سەرۆک نێچیرڤان بارزانی ئومید خوەی دەرخست لەوە کە ئی بوونە دەرفەتیگ بوود ئەرا وەهیزکردن یەکڕزی نیشتمانی و چەسپانن گفتوگۆ و لەیەکفامستن لەناوەین هیزە سیاسییەیل، وەجۊریگ کە بەشداری بکەێد لە وەدیهاوردن ئارامی و گەشەپیدان و دروسکردن بانانیگ خاستر ئەرا گەل کوردستان.