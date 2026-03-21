نێچیرڤان بارزانی: تەقەلا ئەرا ئاشتی لە تورکیا کاريگ ميژووییە

شەفەق نیوز - ئامەد

سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیرڤان بارزانی، ئمڕوو شەممە، ئەو تەقەلا و هەوڵەیلە ک ئەرا چەسپانن ئاشتی لە تورکیا دريەێد، وە "کاریگ میژوویی" ناو برد، و دووپات کرد ک هەرێم کوردستان پشتگیری تەواو لە زوان گفتوگۆ و وەیەکەوژیان ئاشتییانە کەێد.

ئی قسەیلە لە پەیامیگ پیرووزبایی هات ک بارزانی پیشکەشی کرد ئەرا شار "ئامەد" (دیاربەکر) لە تورکیا، وەمدوو جەژنەیل "نەورۆز" و سەرساڵ کوردی، ک لە لایەن دڵشاد شەهاب، قسەکەر فەرمی سەرۆکایەتی هەرێم لە ناو گردەوبوین گەورەیگ خەڵک كورد.

سەرۆک نێچیرڤان بارزانی لە پەیامەگەی وت: "ئیمە تەماشای ئی تەقەلا و گامەیل زیاتر کەیمن لە ئی باوەتەو".

وتیش: "جەژن نەورووز ئەرا ئیمە جەژنیگ تایبەتە؛ هێمای زینبۊن و ئیرادەی ژیانە، و نیشاندان هیوای گەلیگە ک هەمیشە تینگ ئازادی و وەیەکەوژیان بۊە".

ئەرا خەڵکەگە وتیش: "ئی گردەوبوینە ک بۊە نەریتیگ ساڵانەی جوان لە شار ئامەد، خوەی جەژنیگە ئەرا ژیان و جوانی، و نیشانەی وەرجەسەی پەرۆشی کورد و پەیام برایەتی و قبوولکردن ئەوەکەس".

سەرۆک هەرێم کوردستان دووارە پشتگیری دڵسووزانەی خوەی ئەرا " پڕۆسەی ئاشتی" کرد و وت: "جیگیرکردن ئاشتی لە تورکیا کاریگ میژووییە ک لە بەرژەوەنی هەر دوو گەل کورد و تورک و گشت ناوچەگەس"، و وتیش: "ئاشتی تەنیا رییگە ک ئایندەیگ روووشەن ئەرا نەوەیل هاتگمان مسۆگەر کەێد".

وتیش: "ئیمە هەر لە ئەزەڵەو هاوسای یەکیمن و چارەنووسمان هاوبەشە، و بەرژەوەندییەیلمان لە یەک جیا نیەوزدەو"، دووپاتیش کرد ک "تەنیا لە ری برایەتی و جیگیری، تۊەنیمن زاڵ بویمن وەبان سەختیەیل و بەشداری بکەیمن لە دروسکردن ژیانیگ شایستە ک شایستەی گشتمان بوود".

نێچیرڤان بارزانی دەسخوەشی کرد لە "گشت ئەو گامەیلە ک تا ئیسە ئەرا سەرکەفتن ئاشتی گیریاسە وەر"، و وتیش: "ئیمە وە ئومید و گەشبینییەوەتەماشای ئی تەقەلایلە کەیمن، و چەوەڕی گامەیل زیاتریمن".

دووپاتیش کرد ک "ئیمە لە هەرێم کوردستان، کار کەیمن ئەرا تەرخانکردن گشت هاکارییەیلمان ئەرا سەرکەفتن ئاشتی، و چەوەڕی کۆتاییهاتن وە ململانێیەیل و چەسپانن کۆڵەکەیل جیگیریمن".

سەرۆک نێچیرڤان بارزانی لە پایان پەیامەگەی وت: "با وەیەکەو کار بکەیمن تا ئاشتی بوودە راسییگ هەمیشەیی، وەتایبەت لە ئی وەختە ک ناوچەگە وە ناو ململانێ و جەنگەیل سەختیگ رەد بوود".