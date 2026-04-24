نێچیرڤان بارزانی: ئامانجگردن زانکۆی سلێمانی و قەڵادزێ تەقەلایگ بیئومیدانە بوی ئەرا شکانن ئیرادەی گەل كوردستان

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو جمعە، ئامانجگردن زانکۆی سلێمانی لەلایەن رژیم بەعس وەرین لە هەفتایەیل سەدەی گوزەشتە، وە تەقەلایگ شکستخواردگ زانست ئەرا شکانن ئیرادەی گەل كوردستان.

ئەوەیش لە بەیاننامەیگ هات کە دەریکرد وەبوونەی 52ەمین ساڵیاد قوربانییەیل پالاماردان قەڵادزێ و زانکۆی سلێمانی کە رژیم عراقی لە (24 نیسان 1974) جیوەجیی کرد، کە بویە هووکار گیانلەدەسداین و زەخمداربوین دەیان لە خوەنەوار و مامۆستایەیل و مەدەنییەیل.

سەرۆک نێچیرڤان بارزانی لە بەیاننامەگەی وت: "ئامانجگردن زانکۆگە جویر دامەزراوەیگ زانستی، و شار قەڵادزێ وە هەژمارکردنی جویر قەڵایگ ئەرا نیشتمانپەروەری، جویر تەقەلایگ بیئومیدانە لەلایەن رژیمەگەو هات ئەرا شکانن ئیرادەی گەل كوردستان، باوجی خۊن شەهیدەیل بویە پاڵنەر و ئیرادەیگ زیاتر ئەرا بزووتنەوەی رزگاریخواز كوردستانی، و گاڵداین و رکداری کاروانەگەی وەرەو ئازادی زیاترەو کرد".

و دووپاتیش کرد کە قەڵادزێ و ناوچەی پشدەر، کە هەمیشە دوو قەڵای قایم بوینە ئەرا شۆڕش و قوربانیداین، شایستەی خاسترین گرنگیپیدان و نووڕستن جدیین لە گشت رۊیەیلیگەو.