نێچیرڤان بارزانی ئافەرین لە کۆنسڵ بەریتانی لە کوردستان کەێد وە بوونەی کۆتاییهاتن ئەرکەیلەی

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، سوپاسگوزاری خوەی پبشکەش وە ئەندروو بیزلی کۆنسڵ گشتی بەریتانی لە هەرێم کوردستان کرد، لەبان تەقەلا و کارەیلی لە ماوەی وەرگردن ئەرکەیلەی لە بتەوکردن پەیوەندییەیل ناوەین بەریتانیا و هەرێم کوردستان، و ئومید سەرکەفتنی لە ئەرکەیل نووی خوازێد.

یەیش، وەپای بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، لە پیشوازییکردن بارزانی لە بیزلی هات وە بوونەی کۆتاییهاتن ئەرکەیل کارەگەی.

بەیاننامەگە دیاری کرد کە کۆنسڵ گشتی بەریتانی سوپاس و پیزانین خوەی نیشان دا ئەرا نێچیرڤان بارزانی و لایەنەیل پەیوەندیدار لە هەرێم کوردستان کە هاوکار و پشتیوان بۊن ئەرای لە سەرخستن ئەرکەیلەی، هەرلیوا دووپات لەبان ئارەزوو وڵاتەگەی کرد لە وەردەوامبۊن لە بتەوکردن پەیوەندییەیلی وەگەرد هەرێم کوردستان.