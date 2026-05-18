نێچیروان بارزانی و وەزیر وەرگری ئیتالیا باس لە وەرەونواچگنەیل هەرێمی و وەهیزکردن هاوکاری ئەرا نواگیریکردن تیرۆر کەن

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، و گویدۆ کرۆسیتۆ وەزیر وەرگری ئیتالیا، ئمڕوو دوشەممە، باس لە وەرەونواچگنەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس، و هەرلیوا ریەیل وەهبزکردن تەقەلایل نواگیریکردن تیرۆر و وەرەوپیشبردن پەیوەندییەیل لەناوەین رۆما و هەولێر و بەغداد کردن.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بارزانی لە سەردانەگەی ئەرا ئیتالیا لە رۆمای پایتەخت چەوی وە وەزیر وەرگری ئیتالی کەفت و دیدگایەیل لە باوەت وەرەوپیشبردن پەیوەندییەیل هەرێم کوردستان و عراق وەگەرد ئیتالیا لە هەردوگ بوار سەربازی و ئەمنی، و هاوکاری هاوبەش ئەرا نواگیریکردن رخداریەیل تیرۆر کردن.

بارزانی سوپاس و پیزانین هەرێم کوردستان و عراق ئەرا ئەو رۆڵ گرنگە نووەو کرد کە ئیتالیا لە چوارچیوەی هاوپەیمان ناودەوڵەتی جیوەجیی کەێد، وە تایبەت لە پیشکەشکردن سەڵا و مەشق ئەرا هیزەیل پیشمەرگە.

لەلای خوەییش، کرۆسیتۆ دووپات کردە بان وەردەوامبوین پابەندبوین وڵاتەگەی و پشتگیریکردنی ئەرا ئاسایش و ئارامی عراق و هەرێم کوردستان، و لەی چوارچیوە راگەیان کە ئیتالیا وەردەوام بوود لە پیشکەشکردن دەسمیەتییە سەربازی و ئەمنییەیل ئەرایان.

لە دیدارەگە باس کردن لە دۊایین وەرەونواچگنە ئەمنییەیل لە ناوچەگە و دەرئەنجامەیل گرژییەیل تەوەریگ ترەک بوی، کە هەردوگ لایەن رێک کەفتن لەبان گرنگی مقیەتیکردن ئارامی و ریگریکردن لە دووارە دەرکەفتن تیرۆر.