نێچیروان بارزانی و وەزیر دەیشت هۆڵەندا باس لە ریەیل وسانن جەنگ کەن

سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد وەزیر دەیشت هۆڵەندا توم بیریندسن، باس لە ریەیل وسانن جەنگ لە خوەرھەڵات ناوڕاس و رخداری بڵاوبۊنی کرد.

نویسنگەی راگەیانن سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، لە بەیاننامەیگ ک رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وت: "نێچیروان بارزانی، نیمەڕو ئمڕوو، پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە وەزیر دەیشت هۆڵەندا، توم بیریندسن وەرگرد".

وەپەی بەیاننامەگە، نێچیروان بارزانی پیرووزبایی لە بیریندسن کرد وەبوونەی وەرگردن ئەرکەگەی، هەرلیوا دەسخوەشی کرد ئەرا ئەو دەسمیەتی و هاوکارییەیل وەردەوامە ک هۆڵەندا ئەرا هەرێم کوردستان لە گشت مەوقەیل پیشکەش کەێد.

بەیاننامەگە دیاری کرد ک "هەردوگ لا باس هویروئایان کردن دەربارەی دویاترین ئاڵشتکاریەیل جەنگ و رەوشەیل ئاڵووز لە ناوچەگە، و وەتایبەت رووشنایی خستنە بان شوونەوارەیل رخبار جەنگ وەبان ئاسایش و ئارامی و بار ئابووری لە ناوچەگە و جیهان".

هەردوگ لا هاوڕا بوین وەبان گرنگی پیشکەشکردن گشت تەقەلایگ ئەرا وسانن جەنگ و چارەسەرکردن گرفت و جیاوازییەیل وە "ریەیل ئاشتیانە".

لە لای خوەیەو، وەزیر دەیشت هۆڵەندا، نیگەرانی وڵاتەگەی و یەکێتی ئەوروپا نیشان دا لە ئەگەر فراوانبۊن جەنگ و کێشەیل و شوونەوارەیلی، و دووپاتیش کرد لەبان پشتگیری وڵاتەگەی ئەرا مقیەتیکردن "ئاسایش و ئارامی عراق و هەرێم کوردستان".

بەیاننامەگە وتیش: "کاریگەری جەنگ وەبان کوردستان، پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغدا، گرنگی دویرخستن عراق و هەرێم لە جەنگ، و پەیوەندییەیل و هاوکاری هاوبەشیان وەگەرد هۆڵەندا، تەوەریگ ترەک لەو پەیوەندی تەلەفۆنییە بۊ".