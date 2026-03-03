نێچیروان بارزانی و وەزیر دەیشت تورکیا وە تەلەفۆن باس ئاسایش ناوچەگە کەن
شەفەق نيوز- هەولێر
نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، و هاکان فيدان وەزیر دەیشت تورکیا، ئیوارەی ئمڕوو سێشەممە، دووپات کردن لە گرنگی یەکخستن و هەماهەنگی تەقەلایەیل ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی ناوچەی هەرێمی.
سەرۆکایەتیی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بارزانی پەیوەندی تەلەفۆنی لە وەزیر دەیشت تورکیا وەرگرد، لەناوی باس دویاترین نووەوبویەیل رەوشەیل ناوچەگە کردن، کە هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی هەماهەنگی و کار هاوبەش کردن ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی هەرێمی.
پەیوەندیەیل تورکیا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان، و بڕیگ باوەت گرنگ لەلای هەردوگ لایەن باسەیل ناو ئەو پەیوەندییە بوین.