‏نێچیروان بارزانی و وەزیر دەرەوەی تورکیا پیرۆزبایی جەژن نەورۆز و باس بارودۆخ ناوچەگە کردن

شەفەق نیوز- هەولێر

‏نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان و هاکان فیدان وەزیر دەرەوەی تورکیا، ئمڕوو یەکشەممە، باس بارودۆخ ناوچەگە و زیادەوبوین ئاڵنکاریەیل کردن، و هاوکات پیرۆزبایی هاتن جەژن نەورۆز لە یەکتر کردن.

‏سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ رەسیەسە ئاژانس "شەفەق نیوز" راگەیان، نێچیروان بارزانی وە بوونەی جەژن نەورۆز، نامەیگ پیرۆزبایی لە هاکان فیدان وەزیر دەرەوەی تورکیاوە وەپی رەسی لە نامەگە جیا لە دەربڕین گەرمترین پیرۆزبایی، باس نەورۆز کریاگە وە پەیام خێر و ئومێد و رەگەزەیل رووشنهویری بنەڕەتی و هاوبەش لە ناوچەگە.

‏وەزیر دەرەوەی تورکیا ئومێد هیواداربوی نەورۆز بوودە مەدوو وەرەونوابردا دوسی و برایەتی و پاراستن نرخە هاوبەشەیل.

‏لە بەشیگ تر لە نامەگە، وەزیر دەرەوەی تورکیا باس لە بارودۆخ ئیسەی ناوچەگە کرد ک رویوەڕوی ئاڵنکاریەیل فرەیگ بویە، و ئومێد خواست ئی جەژنە ئاشتی و ئارامی ئەرا گشت مرۆڤایەتی بارێد.

‏لە کۆتایی نامەگە، وەزیر دەرەوەی تورکیا سڵاو دڵسوزانەی خوەی رەسانە سەرۆک نێچیروان بارزانی و گەل هەرێم کوردستان، و هیوای ساڵیگ پڕ لە ئاشتی و خوەشگوزەرانی خواست.

‏

‏