نێچیروان بارزانی و وەزیر دەرەوەی تورکیا دووپاتکردن لە بان ئەوزەڵداین وە ئارامی ناوچەگە

شەفەق نيوز- هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی و وەزیر دەرەوەی تورکیا هاکان فیدان، ئمڕوو پەنجشەممە، دووپاتکردن لەبان گرنگی ئەوزەڵداین وە ئارامی گشت شوینیگ ناوچەگە.

بارزانی لە تویتیگ لەبان پێگەی "ئێکس" کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگن ئەرای کردیە وت، "وەرد وەزیر دەرەوە هاکان فیدان گفتوگو کردیمن لبان دەسمیەتی بەردەوامەیل ناوەین هەرێم کوردستان و عراق و تورکیا".

وتیش، "دوپاتکردیمن لە گرنگی هەماهەنگی تەقەلای هەرێمی ئەرا چارەسەرکردن دۆسیەیل کە هەمان گرنگی هاوبەش دیرن وەرد ئەوزەڵداین وە ئارامی لە گشت شوینیگ ناوچەگە.

شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، لە سەردانیگ رەسیە تورکیا.