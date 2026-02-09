نێچیروان بارزانی و کونسوڵ ئەمریکی دووپات لە گرنگی سەرکەفتن وە پرس سیاسی لە عراق کەن

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، و گويندولين گرين، کونسوڵ ئەمریکا لە هەولێر، ئمڕوو دووشەممە، دووپات لە گرنگی سەرکەفتن وە پرس سیاسی، و مقیەتیکردن ئارامی سیاسی لە عراق کردن.

ئەوەیش لە پیشوازیکردن بارزانی لە گرین هات، کە وەگەردی باس رەوش سیاسی لە هەرێم کوردستان و گامەیل دروسکردن حکومەت نوو هەرێم کوردستان کرد، وەگورەی بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، دووپاتیش کردن لە گرنگی لەیەکفامسنن و هاوکاری ناوەین لایەنەیل سیاسی ئەرا دڵنیابوین لە سەرکەفتن پرس سیاسی.

لەلاییگ ترەک لە دیدارەگە، رووشنایی خریا بان پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغدا و دویاترین نووەوبویەیل لە پرس سیاسی لە عراق لەوە کە پەیوەندی دیرێد وە هەڵوژاردن سەرۆک کۆمار و دروسکردن حکومەت فیدراڵی نوو.

لەی باوەتە، هەردوگ لایەن رێککەفتن لە گرنگی سەرکەفتن وە پرس سیاسی و مقیەتیکردن ئارامی سیاسی لە وڵات.

رەوشەیل لە سوریا و دویاترین گەشەیل ناوچەگە وە گشتی لایەنەیگ ترەک بوین لەو گفتوگۆەیلە ناوەین سەرۆک نێچیرڤان بارزانی و کونسوڵ ئەمریکا.