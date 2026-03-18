نێچیروان بارزانی و کونسوڵ تورکیا دووپات کەن لە رۆڵ دیبلۆماسیەت ئەرا نواگیریکردن لە بڵاوبوین پارچەی جەنگ

نێچیروان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، لە دیدار کونسوڵ گشتی تورکیا لە هەرێم کوردستان، ئارمان تۆپچۆ، دووپات کرد لەبان پاڵپشتیکردن تەقەلایەیل دیپلۆماسی ئەرا نواگیریکردن لە گەورەبوین جەنگ ناوچەیی.

لە بەیاننامەی سەرۆکایەتی هەرێم کە رەسیە دەس ئاژانس شەفق نیوز، هاتیە کە هەردوگ لایەن لە دانیشتن هەولێر باس رایان کردن لەبان دویایین پیشهاتەیل ناوچەگە و شوینەوار جەنگ و ئاڵووزییەیل؛ و دووپاتیش کردن لە گرنگی پاڵپشتیکردن تەقەلایەیل دیپلۆماسی ئەرا وسیان جەنگ و چارەسەرکردن کێشەیل وە ری ئاشتیانە.

رەوشەیل عراق و هەرێم کوردستان تەوەر تریگ بوی لە دانیشتنەگە، و هەردوگ لایەن رێککەفتن کە بایەد گشت رەنجیگ بخرێدە گەڕ ئەرا دویرخستن عراق و هەرێم لە جەنگ و ته‌نگژە وە هەر شێوەیگ، و کارکردن لە گشت ئاستەیل ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی عراق و هەرێم کوردستان.

لە بەش تریگ لە دانیشتنەگە، بارزانی دووارە سپاس و پێزانین خۆی پێشکەش وە تورکیا کرد ئەرا ئەو دەسخوەشی و کار ئاسانییە کە لە مەرزەیل ئەرا هاتوچو گەشتیارەیل هەرێم و عراق ئەنجامی دەن.

هەرلیوا، لە دانیشتنەگە باس لە کاریگەری جەنگ و ئاڵۆزییەیل لە بان تورکیا و پێوەندییەیل دو لایەنە و چەوڕێکردنەیل ئایندە ئەرا رەوش ناوچەگە کردن.