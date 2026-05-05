نێچیروان بارزانی و هاوپەیمان نەهج دووپات کەن لەبان گرنگی کار هاوبەش ئەرا سەرخستن پرۆسەی سیاسی

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، و عەبدولحسێن مووسەوی سەرۆک هاوپەیمان ریڕەوی نیشتمانی، ئمڕوو سێشەممە، دووپات لەبان کردن کە سەرکەفتن پرۆسەی سیاسی لە عراق گریە دریاگە وە لەیەکفامستن و کار هاوبەش.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، نیمەڕوو ئمڕوو لە بەغداد، وەگەرد عەبدولحسێن مووسەوی سەرۆک هاوپەیمان رێڕەوی نیشتمانی، و ئەندامەیل سەرکردایەتی هاوپەیمانییەگە و نۊنەرەیلی گەردەو بوی.

وەگورەی بەیاننامەگە، سەرۆک و ئەندامەیل هاوپەیمان رێڕەوی نیشتمانی خوەشهاڵی خوەیان نشان دان وە ئی سەردانە، و هەردگ لایەن باس پرۆسەی سیاسی لە عراق و ریگەیل پته‌وکردن گیان تەبایی و هاوکاری لەناوەین لایەنە سیاسییەیل و پێکهاتەیل کردن جویر بنەمایگ ئەرا چارەسەرکردن کێشەیل و مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی وڵاتەگە.

هەردگ لا دووپات لەبان کردن کە سەرکەفتن پرۆسەی سیاسی لە عراق گریە دریاس وە لەیەکفامستن و کار هاوبەش و هاوکاری و هاوبەشی راسگانی و بەشداریکردن کارای گشت لایگ لە ناو پرۆسەی سیاسی و بڕیارە نیشتمانییەیل.

ئی دیدارە لە زنجیرەیگ لە دیدارەیل کە نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، لە بەغدای پایتەخت تیەێد کە وەگەرد سەرکردایەتییە سیاسییەیل ئەنجامیان دەێد.