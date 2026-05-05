نێچیروان بارزانی و هاوپەیمان نەهج دووپات کەن لەبان گرنگی کار هاوبەش ئەرا سەرخستن پرۆسەی سیاسی

نێچیروان بارزانی و هاوپەیمان نەهج دووپات کەن لەبان گرنگی کار هاوبەش ئەرا سەرخستن پرۆسەی سیاسی
2026-05-05T13:07:59+00:00

شەفەق نیوز - بەغداد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، و عەبدولحسێن مووسەوی سەرۆک هاوپەیمان ریڕەوی نیشتمانی، ئمڕوو سێشەممە، دووپات لەبان کردن کە سەرکەفتن پرۆسەی سیاسی لە عراق گریە دریاگە وە لەیەکفامستن و کار هاوبەش.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، نیمەڕوو ئمڕوو لە بەغداد، وەگەرد عەبدولحسێن مووسەوی سەرۆک هاوپەیمان رێڕەوی نیشتمانی، و ئەندامەیل سەرکردایەتی هاوپەیمانییەگە و نۊنەرەیلی گەردەو بوی.

وەگورەی بەیاننامەگە، سەرۆک و ئەندامەیل هاوپەیمان رێڕەوی نیشتمانی خوەشهاڵی خوەیان نشان دان وە ئی سەردانە، و هەردگ لایەن باس پرۆسەی سیاسی لە عراق و ریگەیل پته‌وکردن گیان تەبایی و هاوکاری لەناوەین لایەنە سیاسییەیل و پێکهاتەیل کردن جویر بنەمایگ ئەرا چارەسەرکردن کێشەیل و مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی وڵاتەگە.

 هەردگ لا دووپات لەبان کردن کە سەرکەفتن پرۆسەی سیاسی لە عراق گریە دریاس وە لەیەکفامستن و کار هاوبەش و هاوکاری و هاوبەشی راسگانی و بەشداریکردن کارای گشت لایگ لە ناو پرۆسەی سیاسی و بڕیارە نیشتمانییەیل.

 ئی دیدارە لە زنجیرەیگ لە دیدارەیل کە نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، لە بەغدای پایتەخت تیەێد کە وەگەرد سەرکردایەتییە سیاسییەیل ئەنجامیان دەێد.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon