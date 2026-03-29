نێچیروان بارزانی پەیوەندی تەلەفۆنی لە ئەبولغێت وەرگرێد شەرمەزار پەلامار درۆنەیل لە دهۆک کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە ئەحمەد ئەبولغێت ئەمیندار گشتی کۆمکاری وڵاتەیل عەرەبی وەرگرد، کە لەناوی پەلامار فڕۆکەیل بیفڕۆکەوان وەبان ماڵ بارزانی لە دهۆک شەرمەزار کرد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەبولغێت لە پەیوەندییەگە شەرمەزار تون خوەی ئەرا پەلامارەگە نیشان دا، و دووپات لە پشتیوانی کۆمکاری وڵاتەیل عەرەبی ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی هەرێم کوردستان و عراق کرد.

لەلای خوەییش، نێچیروان بارزانی سوپاس خوەی ئەرا پەیوەندییەگە و هەڵوێست پشتیوانیکار کۆمکاری وڵاتەیل عەرەبی ئەرا عراق و هەرێم کوردستان نیشان دا.

بەیاننامەگە وتیش: پەیوەندییەگە باس لە دویاترین پەرەسەنینەیل رەوش ناوچەگە و دەرئەنجامەیل جەنگەگە کرد.

رویداو پەلاماردان ماڵ سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان، دۊەکە شەممە، شەپوولیگ فراوان لە شەرمەزارکردن لەلایەن هیزەیل سیاسی و کەسایەتییە فەرمی و ناودەوڵەتییەیلەو دروس کرد، کە پەلامارەگە وە پەرەسەنینیگ رخدار و دەسدرویژییگ رەتکریاگ دانە قەڵەم، وەگەرد داواکاریەیل زویوەزوی ئەرا ئاشکراکردن لایەنە جیوەجیکارەیل و پرسیارکردن لەلیان و نواگیریکردن دووارەبوین ئی جویرە پەلامارەیلە.