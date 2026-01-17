نێچیروان بارزانی و ماکرۆن دووپات کەن لە وەردەوامبوین لە دانوسەنین رێککەفتن 10ی ئادار

شەفق نيوز- هەولێر

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان کە نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، پەیوەندی تەلەفۆنی لە ئیمانۆئێل ماکرۆن سەرۆک فەرەنسا وەرگرد، و لەناوی باس رەوشەیل عراق و هەرێم کوردستان و خوەرھەڵات ناوڕاس کریا، وەگەرد دووپاتکردن وەشیوەیگ تایبەت وەبان نووەوبویەیل لە سوریا.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەردوگ لایەن باس نیگەرانی قویلیان کردن وەرانەور ئەو شیواشیوە و رویوەڕویبوینە لە سوریا، و داوا لە گشت لایەنەیل کردن رەوشەیل ئارام بکەن، و دووپات لە پشتگیرییان کردن ئەرا جیوەجی ئەرا دانوسەنین جیوەجیکردن رێککەفتن دەی ئادار ناوەین هەسەدە و حکومەت سوریا، وەگەرد دووپاتکردن لە گرنگی مقیەتیکردن مەدەنیەیل.

لەی باوەتە، سەرۆک ماکرۆن دەسخوەشی کرد لە رۆڵ و تەقەلایەیل نێچیروان بارزانی لە ناوەنگیری، و تەقەلایلی ئەرا ئارامکردن رەوشەیل لە سوریا، و ریگریکردن لە جەنگیگ زیاتر.

لەلای خوەییش، نێچیروان بارزانی دووپات لە گرنگی چەسپیان مافەیل گەل کورد لە دەستوور بانان سوریا، و سوپاس و رێزی لە سەرۆک ماکرۆن کرد ئەرا رۆڵ و تەقەلایلی ئەرا کۆتاییهاوردن وە ژاوەژاوەیل و مقیەتیکردن ئارامی ناوچەگە.