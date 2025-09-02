نێچیروان بارزانی و فەرماندەیگ سەربازی پلەبەرزیگ باس دژە تیرۆر کەن

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد ئەدمیراڵ چارڵز براد فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی هیزەیل ئەمریکی، باس تەقەلایەیل دژە تیرۆر لە ناوچەی هەرێمی کرد.

بارزانی لە پۆستیگ لەبان ئێکس کە ئاژانس شەفەق نیوز نووڕیەی نویسان: خوەشاڵم وە پیشوازیکردن لە ئەدمیراڵ براد کوپەر لە ئەمریکا، فەرماندەی فەرماندەیی ناوەندی، ئمڕوو لە هەولێر، و دووارە سوپاس لە پاڵپشتیکردنی ئەرا هەرێم کوردستان و عراق لە دژە تیرۆر کردم.

وتیش: ئیمە نرخدار هاوبەشی قایممان وەرد ئەمریکا کەیمن، و وەردەوامیمن لە کارکردن وەیەکەو ئەرا مقیەتیکردن ئاشتی و ئارامی لە ناوچەگە.