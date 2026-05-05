نێچیروان بارزانی و عیدانی دووپات کەن لەبان فراوانکردن هاوکاری لەناوەین بەسرە و هەرێم كوردستان

2026-05-05T14:31:38+00:00

شەفەق نیوز - بەغداد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو سێشەممە، وەگەرد ئەسعەد عیدانی پارێزگار بەسرە، باس رەوشەیل پارێزگاگە و ریەیل پته‌وکردن هاوکاری وەگەرد پارێزگایەیل هەرێم کرد.

 سەرۆکایەتی هەرێم كوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: دیدارەگە ئمڕوو لە بەغداد ئەنجام دریا، لە ناو زنجیرەیگ لە دیدارەیل بارزانی، کە هەردگ لا باس پەیوەندییەیل لەناوەین بەسرە و پارێزگایەیل هەرێم کوردستان کردن، و دووپات لەبان گرنگی فراوانکردن ئاسوویەیل هاوکاری هاوبەش کردن.

 بەیاننامەگە وتیش: هەردگ لا باس نووڕینەیل کردن لەباوەت سوودوەردن لە ئەزموونە سەرکەفتگیەیل ئەرا پارێزگایەیل لە بوارە جیاجیایەیل.

 وتیش: رێڕەو سیاسی و رەوش گشتی لە وڵاتەگە تەوەریگ ترەک لە دیدارەگە بوی.

