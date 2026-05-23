نێچیروان بارزانی و عراقچی وە تەلەفۆن باس قایمکردن سنوورەیل لەناوەین هەرێم کوردستان و ئیران کەن

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان و عەباس عراقچی وەزیر دەیشت ئیران، لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی، باس لە ریەیل وەرەونوابردن پەیوەندییەیل هەرێم و عراق وەگەرد ئیران کردن، وە تایبەت لە بوارەیل ئابووری و بازرگانی.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەردوگ لایەن هەمیش باس هویروڕایان کردن لەباوەت وەهیزکردن هەماهەنگی ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش سنوورەیل.

لە تەوەریگ ترەک لە پەیوەندیەگە، هەردوگ لایەن باس لە دۊایین وەرەونواچگنەیل لە ناوچەگە کردن، و دووپات کردن لەبان گرنگی تەقەلایل وڵاتەیل ناوچەگە ئەرا چەسپانن ئاسایش و ئارامی لە خوەرهەڵات ناوڕاس. هەرلیوا، شمارەیگ لە پرسەیل خاوەن گرنگیپیدان هاوبەش تەوەر ترەکیگ بوی ئەرا پەیوەندییە تەلەفۆنیەگە.