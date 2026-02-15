نێچیروان بارزانی: وەشیوەیگ کۆتایی وەگەرد یەکێتی رێک نەکەفتیمنە وەلێ هایمنە بان ریە راسەگە

شەفەق نيوز- ميونشن

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، وت: پارت دیموکرات کوردستان وەشیوەیگ کۆتایی وەگەرد یەکێتی نیشتمانی کوردستان نەکەفتیەسە رێککەفتن لەبان یەکلاییکردن سەرۆکایەتی کۆمار عراق و حکومەت هەرێم.

نێچیروان بارزانی لە وتاریگ لە پەراویز کۆنفرانس میونشن وت: راسە جویریگ لە بەسیان هەس، وەلێ ئیمە لە پارت دیموکرات کوردستان وەرجە دە رووژ گردەوبوین خاسیگ وەرد یەکێتی کردیمن، کە دیداریگ لەناوین ریبەر کورد مەسعود بارزانی و بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی وەڕیەو چگ، کە دیداریگ فرە ئەرێنی و سەرکەفتگ بوی، راسە دویای ماوەی درویژیگ هات، وەلێ ئی سەرتاییە خاس بوی.

وتیش: وەرجە چگنم ئەرا کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش، گردەوبوینیگ ترەک ناوەین مەسعود بارزانی و بافڵ تاڵەبانی وەڕیەو چگ، هەمیش دیدار خاسیگ بوی، راسە وەشیوەیگ کۆتایی نەڕەسیمنە رێککەفتن، باوجی توانم بویشم هایمنە بان ریە راسەگە وەشیوەیگ خزمەت بەرژەوەنی عراق و هەرێم کوردستان بکەێد.