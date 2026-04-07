‏نێچیروان بارزانی و شەرع دووپات لە گرنگی خەسەوکردن هەوڵە دیپلۆماسییەیل کەن ئەرا وسانن جەنگ لە ناوچەگە

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، و سەرۆک سووریا ئەحمەد شەرع، دووپات لە پێویستی وەردەوامبوین لە خەسەوکردن هەوڵە دیپلۆماسییەیل کردن کە ئامانجیان وسانن ئەو جەنگەسە کە ناوچەگە لە ناونیان ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و ئیسرائیل لە لاییگ، و ئیران لە لاییگ ترەو وەخوەی دوینێد.

‏وەپای بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم، ئیوارەی دویەکە دووشەممە، سەرۆک نێچیروان بارزانی پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە شەرعەوە وەپی رەسی و لەناوی هەر دوولا هویروڕا دەربارەی بارودۆخ ناوچەگە و دویایین پێشهاتەیل جەنگ و لێکەفتەیلی ئاڵشتکڕدن.

‏لەو باوەتەو، هەر دوو سەرۆک دووپات لە گرنگی خەسەوکردن هەوڵە دیپلۆماسییەیل کردن ئەرا وسانن جەنگ و چارەسەرکردن گیچەڵەیل وە ریەیل ئاشتییانە.

‏لەباوەت وە بارودۆخ هەرێم کوردستان و عراق، دووپات لە گرنگی پاراستن ئاسایش و سەقامگیری کریا، لەی چوارچمگە، سەرۆک شەرع ئەو پەلامارەیلە کە کریەنە بان هەرێم کوردستان شەرمەزار کرد.

‏وەپای بەیاننامەگە، رەوش کورد و پێکهاتەیل لە سووریا، و پەیوەندییەیل سوریا وەگەرد عراق، وەگەر چەن پرسیگ تر هاوبەش، تەوەریگ تر پەیوەندییە تەلەفۆنییەگە بوی.