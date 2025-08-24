نێچیروان بارزانی و سیناتۆریگ ئەمریکی باس گەشەیل ناوچەگە و هەڕەشەی داعش کەن

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد سیناتۆر ئەمریکی جۆنب ئیرنست، باس دویاترین گەشەیل لە خوەرھەڵات ناوڕاس و کاریگەرییەیلی لەبان ناوچەگە و سیوەیل نواگیریکردن ریخریاگ داعش کردن.

ئەوەیش لە پیشوازیکردن لە ئیرنست، کە ئەندامە لە دەیەی هیزەیل چەکدار لە ئەنجومەن پیرەیل ئەمریکا، و شاند یاوەری لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، وەگورەی بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

لە دیدارەگە باس پاڵپشتیکردن ئەمریکا ئەرا مقیەتیکردن ئاشتی و ئارامی لە عراق کریا، و رەوش ئەمنی لە عراق و هەرێم کوردستان و هەڕەشەی داعش لە عراق و سوریا، و دویاترین گەشەیل خوەرھەڵات ناوڕاس و کاریگەرییەیلی لەبان ناوچەگە.

هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی هاوکاری ئەمریکی عراقی هاوبەش وەرد هەرێم کوردستان کردن، ئەرا مقیەتیکردن ئاشتی و ئارامی لە وڵاتەگە، و نواگیریکردن جموجویل و هەڕەشەیل ریخریاگ داعش، کە هیمان هەڕەشەیگ راسگانی لەبان ئاسایش و ئارامی عراق و سوریا دروس کەێد.

وەگورەی بەیاننامەگە، نێچیروان بارزانی سوپاس لە ئەمریکا کرد ئەرا دەسمیەتیی وە عراق و هەرێم کوردستان لە نواگیریکردن رخباری تیرۆر.

لەلای خوەییش، ئیرنست پابەندبوین ئەمریکا و پاڵپشتی وەردەوامی ئەرا عراق و هەرێم کوردستان کرد، وەگەرد ئاشتی و ئارامی ناوخوەیی و هاوکاری و یەکڕزی هیز و حزبەیل سیاسی لە هەرێم کوردستان، و زانستن ئەوە وە گرنگ.