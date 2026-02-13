نێچیروان بارزانی و سەرۆک وەزیرەیل لوبنان باس گەشەیل ناوچەگە کەن

شەفەق نيوز - ئەڵمانیا

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، وەگەرد نەواف سەلام سەرۆک وەزیرەیل لوبنان، ئمڕوو جمعە، باس پەیوەندییەیل عراق و هەرێم کوردستان لەناوچەگە.

ئەوەیش لە چوارچیوەی کارەیل سەرۆک نێچیرڤان بارزانی لە کۆنفرانس ئاسایش میونشن، وەگورەی بەیاننامەیگ لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان.

بەیاننامەگە وتیش: هەردوگ لایەن دووپات لە پاڵپشتیکردن هاوکاری هاوبەش لە جویراجویر چینەیل کردن، وەتایبەت لەو چینەیلە کە کەفنە بەرژەوەنی هەردوگ لایەن.

وتیش: لە لاییگ ترەک لە دیدارەگە دووپات لە گرنگی مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی لە خوەرھەڵات ناوڕاس کریا، و را و نووڕینەیل خوەیان ئاشکرا کردن لەباوەت کاریگەریەیل ژاوەژاوەیل رەوش مرۆیی و ئابووری لە ناوچەگە.

هەمیش لە پەراویز کۆنفرانس ئاسایش میونشن، سەرۆک هەرێم کوردستان، نیمڕو ئمڕوو، وەگەرد بەڕێز جۆناسان پاوڵ سڵاکار ئاسایش نەتەوەیی بەریتانیا گردەو بوی.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ ترەک وت: لە دیدارەگە باس دویاترین نووەوبویەیل ئەمنی و سیاسی لە عراق و ناوچەگە و هەڕەشەیل تیرۆر کریا.

هەرلیوا، هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی وەردەوامی هەماهەنگی ناوەین عراق و هەرێم کوردستان وەگەرد بەریتانیا کریا ئەرا نواگیریکردن رخدارەیل تیرۆر و مقیەتیکردن ئارامی.

لەلای خوەییش، جۆناسان پاوڵ دووارە دووپات لە پابەندبوین لە وەردەوامی پاڵپشتیکردن وڵاتەگەی ئەرا عراق کرد.

دویەکە پەنجشەممە، نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان رەسیە ئەڵمانیا، وە جیوەجیکردن مکیسیگ فەرمی ئەرا بەشداری لە کۆنفرانس میونشن ئەرا ئاسایش.