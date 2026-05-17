نێچیروان بارزانی وە سەردانیگ فەرمی روی وەرەو رۆما و ڤاتیکان کەێد

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، روی وەرەو رۆمای پایتەخت ئیتالیا، هەرلیوا وەرەو ڤاتیکان کرد، لە سەردانیگ فەرمی کە دوو رووژ وەپی چوود.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە چوارچیوەی سەردان سەرۆک هەرێم کوردستان ئەرا ئیتالیا، چەوی وە پاپای ڤاتیکان لیۆی چواردەهەم، و سێرجیۆ ماتارێلا سەرۆک ئیتالیا، و شمارەیگ لە وەرپرسە باڵایەیل لە حکومەت ئیتالی و دەوڵەت ڤاتیکان کەفێد.

دیدارەیل باس لە پەیوەندییەیل عراق و هەرێم کوردستان وەگەرد ئیتالیا و ڤاتیکان، و رەوش سیاسی و ئەمنی لە عراق و ناوچەگە کەن، بیجگە لە شمارەیگ لە پرسەیل جی گرنگی هاوبەش.