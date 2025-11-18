‏نێچیروان بارزانی و سودانی دووپاتکەن لەبان پشتبەسان وە گفتوگۆ ئەرا وەردەوامبوین سیستەم دیموکراسی لە عراق

‏ شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی و سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل محەمەد شیاع سودانی، ئمڕوو سێشەممە، دووپاتکردن لەبان هوەجەکەێد پابەند وە دەستوور بوون ئەرا پاراستن دامەزراوەیل دەوڵەت و ئەرا وەردەوامبوین لە سیستەم دیموکراسی لە عراق پشت وە گفتوگو بوەسن.

‏ئیەش لە دیداریگ هات کە لە پەراوێز بەشداریی بەڕێزیان لە کۆڕبەن ئاشتی و ئاسایش لە خەرهەڵات ناوەڕاس (MEPS 2025)، کە زانکۆی ئەمریکی لە شار دهۆک سازی کەێد، ئەنجامدریا.

‏وپای بەیاننامەگە کە لە نووسینگەی راگەیانن سوودانی دەرچگە، لە دیدارەگە پیرۆزبایی سەرکەفتن پڕۆسەی هەڵبژاردن کریا، هەمیش دوایین پیشهاتەیل گۆڕەپان نیشتمانی و شایستەیل قۆناغ بانان تاوتوێ کریان.

‏هەردووگ لا دووپاتکردن لەبان هەوەجەی کارکردن و هەماهەنگی هاوبەش ئرا تەواوکردن رێڕەو ئەوزەڵداین و بنیاتنان و ئاوەدانکردن، و پابەندبوین وە دەستوور جویر مەرجەع سەرەکی ئەرا پاراستن دامەزراوەیل دەوڵەت و دڵنیابوین لە مافەیل هاووڵاتیەیل.

‏لە دیدارەگە هەمیش دووپاتکریا لەبان پابەندبوین وە بنەما نیشتمانی نەگۆرەیل و پەسەنکردن گفتوگو ئەرا پاراستن سەقامگیری و وەردەوامی سیستەم دیموکراسی، لە ری زاڵکردن بەرژەوەنی باڵای نیشتمانی و هەبوینی روح تەبایی ئەرا دابینکردن ویست و ئاواتەیل گشت پێکهاتەیل گەل عراق و رەسین وە ئامانجەیلیان.

