نێچیروان بارزانی و سودانی دووپاتکەن لەبان پشتبەسان وە گفتوگۆ ئەرا وەردەوامبوین سیستەم دیموکراسی لە عراق
شەفەق نیوز ـ دهۆک
سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی و سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل محەمەد شیاع سودانی، ئمڕوو سێشەممە، دووپاتکردن لەبان هوەجەکەێد پابەند وە دەستوور بوون ئەرا پاراستن دامەزراوەیل دەوڵەت و ئەرا وەردەوامبوین لە سیستەم دیموکراسی لە عراق پشت وە گفتوگو بوەسن.
ئیەش لە دیداریگ هات کە لە پەراوێز بەشداریی بەڕێزیان لە کۆڕبەن ئاشتی و ئاسایش لە خەرهەڵات ناوەڕاس (MEPS 2025)، کە زانکۆی ئەمریکی لە شار دهۆک سازی کەێد، ئەنجامدریا.
وپای بەیاننامەگە کە لە نووسینگەی راگەیانن سوودانی دەرچگە، لە دیدارەگە پیرۆزبایی سەرکەفتن پڕۆسەی هەڵبژاردن کریا، هەمیش دوایین پیشهاتەیل گۆڕەپان نیشتمانی و شایستەیل قۆناغ بانان تاوتوێ کریان.
هەردووگ لا دووپاتکردن لەبان هەوەجەی کارکردن و هەماهەنگی هاوبەش ئرا تەواوکردن رێڕەو ئەوزەڵداین و بنیاتنان و ئاوەدانکردن، و پابەندبوین وە دەستوور جویر مەرجەع سەرەکی ئەرا پاراستن دامەزراوەیل دەوڵەت و دڵنیابوین لە مافەیل هاووڵاتیەیل.
لە دیدارەگە هەمیش دووپاتکریا لەبان پابەندبوین وە بنەما نیشتمانی نەگۆرەیل و پەسەنکردن گفتوگو ئەرا پاراستن سەقامگیری و وەردەوامی سیستەم دیموکراسی، لە ری زاڵکردن بەرژەوەنی باڵای نیشتمانی و هەبوینی روح تەبایی ئەرا دابینکردن ویست و ئاواتەیل گشت پێکهاتەیل گەل عراق و رەسین وە ئامانجەیلیان.