نێچیروان بارزانی و زەیدی لە هەولێر باس دۆسیەی دروسکردن حکومەت فیدراڵی کەن

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو شەممە، وەگەرد عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرەیل ئەرکدارکریای و شاند یاوەری لە چوارچیوەی هەماهەنگی گردەو بوی، ئەرا گفتوگۆکردن لە رێڕەو دروسکردن حکومەت عراقی هاتگ.

ە نووسینگەی لە بەیاننامەیگ وت: لە دیدارەگە باس دۆسیەیل جیاوازیگ کریا، تایبەت دۆسیەی دروسکردن حکومەت نوو، و دووپات لە گرنگی پته‌وكردن گفتوگۆەیل وەردەوام لەناوەین هیزە سیاسییە جیاوازەیل کریا ئەرا دروسکردن حکومەتیگ کە خزمەت چەوەڕوانییەیل گشت عراقییەیل بکەێد، و هەرلیوا، باس لەبان رێکخستن پەیوەندییەیل وەپای چوارچیوە دەستووری و یاسا رێکخریاگەیل.

ئی گفتوگۆیەیلە لەناو گەشتەگەی زەیدی تیەن لە هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، کە ئامانج لەلی چەسپانن لەیەکفامستنە وەگەرد سەرکردە کوردەیل ئەرا وەرەونواچگن لە راگەیانن کابینەی وەزاری نوو.

چەوەڕی کریەێد زەیدی دۊای تەواوبوین لە دیدارەیلی لە هەولێر بچوودە شار سلێمانی، ئەرا ئەنجامداین چەوپیکەفتنیگ وەگەرد بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی نیشتمانی كوردستان ئەرا خود باوەت، و وەیەوە کۆتایی وە سەردانەگەی ئەرا هەرێم تیەرێد.