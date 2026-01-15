نێچیروان بارزانی: وەرزش پەیام ئاشتی و برایەتی و هاوکاری مرؤییە

شەفەق نیوز - هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پنجشەممە، دووپاتکرد وەرزش کەناڵیگە ئەرا رەسانن پەیام ئاشتی و برایەتی و هاوکاری مرۆیی.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامیگ رەسییە ئاژانس هەرێم کوردستان راگەیان، بارزانی وەرجە نیمەڕووی ئمڕوو، پیشوازی کرد لە دەسەی ئیداری یانەی ''ئامید سەبور'' تورکی، ساند میوان ئامانج سەردانەگەیان ئەرا هەرێم کوردستان خستنە رووی کە بریتییە لە پتەوکردن پەیوندیان وەرد لایەنە پەیوەنیدارەیل مژار وەرزش و رێکخریاگەیل مەدەنی لە کوردستان.

هەمیش کولگەیگ له مێژووی دروسبوین و کار و چالاکییەيەل ''ئامێد سەبور'' و پەیام ئاشتی و برایەتی خستنە روی.

لەلایگ سرۆک هەرێم کوردستان دەسخوشی لە ''ئامێد سەبور'' کرد، گشت پاڵپشتیگ خوای ئەرا سەرکەفتن کارەیلیان و چالاکییەیلیان راگەیان، همیش بەرێزیان دووپاتکردن لە گرنگی وەرزش جویر کەناڵیگ ئەرا رەسانن پەیام ئاشتی و برایەتی و کارکردن لە پێناو ئەوزەڵدان وە گیان وەرزشی و هاوکاری و پرەنسیپە مرۆییەیل.