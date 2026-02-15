نێچیروان بارزانی وەگەرد وەزیر دەیشت ئەڵمانیا باس پەیوەندییەیل دووانی کەێد

شەفەق نيوز- بەرلين

نێچیرڤان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد يۆهان واديفول، وەزیر دەیشت ئەڵمانیا، باس نووەوبویەیل خوەرھەڵات ناوڕاس، و پەیوەندییەیل دووانی کرد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس را و نووڕینەیل کردن لەباوەت پەیوەندیەیل ئەڵمانیا وەگەرد عراق و هەرێم کوردستان، و رۆڵ کارای ئەڵمانیا لە ناوچەگە.

وتیش: بارزانی سوپاس ئەرا پشتگیریکردن و دەسمیەتیەیل لە ئەڵمانیا کرد کە لە جویراجویر چینەیل ئەرا عراق و هەرێم کوردستان پیشکەش کەێد.

لەلای خوەییش، وەزیر دەیشت ئەڵمانیا ئافەرین لە پایەی هەرێم کوردستان کرد جویر مدوو ئارامی لە ناوچەگە، و دووپات لە پابەندبوین وڵاتەگەی کرد وە وەردەوامی پاڵپشتیکردن و ئاسایش و ئارامی عراق و هەرێم کوردستان.

وتیش: دویاترین نووەوبویەیل لە رەوشەیل خوەرھەڵات ناوڕاس، و کاریگەریەیلی باوەتەیلیگ ترەک بوین لەناو ئەو دیدارە.