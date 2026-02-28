نێچیروان بارزانی وەگەرد وەزیر دەیشت سوریا باس رویداوەیل جەنگ کەن

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، وەگەرد ئەسعەد شەیبانی وەزیر دەیشت سوریا باس دویاترین نووەوبویەیل جەنگ لە ناوچەگە کرد، و دووپات کردن لە گرنگی پاڵپشتیکردن هەماهەنگی ئەرا مقیەتیکردن ئاسایشی.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: نێچیروان بارزانی پەیوەندییگ تەلەفۆنی لەلایەن ئەسعەد شەیبانی وەرگرد، لەناوی باس دویاترین نووەوبویەیل ئەمنی لە ناوچەگە کریا، و کاریگەریی لەبان ئاسایش و ئارامی ناوچەگە.

بەیاننامەگە وتیش: هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی پاڵپشتیکردن هەماهەنگی لە ئاست هەرێمی و ناودەوڵەتی ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش ناوچەگە.