نێچیروان بارزانی وەرد وەرپرسیگ تورک گفتوگو لەبان 5 دۆسیەی ناوخوەیی و دەیشت کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، گفتوگوکرد وەرد عەلی رەزا کوینە، وەڕێوەبەر گشتی کاروبار عراق و ئیران لە وەزارەت دەروەی تورکیا، لەبان 5 دۆسیەی ناوخوەیی و دەیشت.

وەپای بەیانیگ سەرۆکایەتی هەرێم رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، نێچیروان بارزانی پیشوازی کرد ە کوینە، و شاندەگەی یاوەری لە هەولێر، وەگەردیا گفتوگو کرد لە پەیونیەیل ناوەین تورکیا و گشت عراق و هەرێم کوردستان، بارودۆخ ناوخوەی عراق و هەرێم، و پەیوەنیەیل ناوەین هەولێر و بەغدا، وەرد هەڵوژاردنەیل ئایندەی وڵاتەگە.

لە دیدارەگە هەردووگ لا دەسخوەشی لە ئاست پەیوەنیەیل ناوەینیان کردن، و دووپاتکرد لەبان گرنگی ئەوزەڵداێن هاوبەش، وەپای بەییاننامەگە.

هەمیش لە دیدارەگە، باس لە بارودۆخ ئەمنی ناوچەگە و دویا ئەوزەڵکردن لە سوریا و خوەرهەڵات ناوڕاس و رەنگدانەوەی گفتوگوکریا، وەگەرد شمارەیگ دۆسەیل گرنگەیل هاوبەش.