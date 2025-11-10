نێچیروان بارزانی وەگەرد نوینەر نەتەوە یەکگرتگەیل باس هەڵوژاردن عراق کەێد

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، لە پیشوازیکردن لە محمد ئەلحەسان نوینەر ئەمیندار گشتی نەتەوە یەکگرتگەیلر باس رەوشەیل گشتی لە عراق، و هەڵوژاردن پەرلەمان عراق کرد، و پەیوەندیەیل ناوەین هەولێر و بەغدا.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی هەڵوژاردن و گرنگی ئەنجامدان دەنگدانیگ پاک و ئاشکرا لە هەرێم کوردستان و عراق وەگشتیر و باس ئومیدیان کردن کە هەڵوژاردن و دەرئەنجامەیلی دەسمیەتی بیەن ئەرا بردن عراق و هەرێم کوردستان وەرەو گامیگ خاستر.

هەردوگ لایەن رێککەفتن لەبان گرنگی چارەکردن گیچەڵەیل ناوەین هەولێر و بەغدا وە گفتوگۆ و لەیەکفامستن، و دووپاتیش لە گرنگی مقیەتیکردن ئارامی و ئاسایش لە عراق.

لە دیدارەگە هەمیش باس نووەوبویەیل لە رەوشەیل ناوچەگە وە شیوەیگ گشتی کریا.