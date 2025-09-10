نێچیروان بارزانی وەگەرد کلکریای ئیمارەتی باس پاڵپشتیکردن بەرهەمهاوردن و هاوبەشی لە کوردستان کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، باس خوەشهاڵیی کرد وە پیشوازیکردنی لە سەعید هاجری وەزیر دەوڵەت ئیمارات و کلکریای تایبەت ئەرا کاروبار ئابووری ئەرا هەرێم کوردستان.

بارزانی سوپاس ئەرا سەرکردایەتی دەوڵەت ئیمارات پیشکەشکردن ئەرا پاڵپشتیکردن هەرێم کوردستان و عراق، و لە پۆستیگ لەبان سایت (X) دووپات کرد کە کلکردن هاجری گامیگ گرنگە نشان پابەندی ئیمارات دەێد وە پەیوەندیەیل قایمی وەرد هەرێم کوردستان.

وتیش: لە دیدارەگە باس پەیوەندییەیل پتەو و شیوەیل فراوانکردن ئاسووەیل هاوکاری کریا، وەگەرد پابەندبوین هاوبەش وە پاڵپشتیکردن دەرفەتەیل بەرهەمهاوردن و هاوبەشی.