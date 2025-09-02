نێچیروان بارزانی وەگەرد کلکریای تایبەت نەتەوە یەکگرتگەیل باس پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغدا کەێد

نێچیروان بارزانی وەگەرد کلکریای تایبەت نەتەوە یەکگرتگەیل باس پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغدا کەێد
2025-09-02T12:00:52+00:00

شەفەق نيوز - هەولێر 

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، پیشوازی لە محمد ئەلحەسان کلکریای تایبەت نەتەوە یەکگرتگەیل و سەرۆک کلکریای یۆنامی لە عراق کرد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس کار سیاسی و رەوشەیل گشتی لە عراق و هەرێم کوردستان کریا، وەگەرد پەیوەندیەبل ناوەین هەولێر و بەغدا و تەقەلایل پەیاکردن چارەسەری ئەرا کێشەیل گیرهاتگ ناوەین دوو لایەن.

 وتیش: هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی چارەکردن گیچەڵەیل گیرهاتگ ناوەین هەولێر و بەغدا وە گفتوگۆ و لەیەکفامستن کردن، و دووپاتیش کردن کە یەکلاییکردن ناکۆکیەیل ناوەین هەولێر و بەغدا خزمەت ئارامی و ئاسایش وڵات کەێد، و دەسمیەتی دەێد لە پیشکەفتن.

 لە دیدارەگە هەمیش باس دویاترین گەشەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس کریا، کە ئەوە لایەنەیگ ترەک بوی لە باسەگە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon