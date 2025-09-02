نێچیروان بارزانی وەگەرد کلکریای تایبەت نەتەوە یەکگرتگەیل باس پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغدا کەێد

شەفەق نيوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، پیشوازی لە محمد ئەلحەسان کلکریای تایبەت نەتەوە یەکگرتگەیل و سەرۆک کلکریای یۆنامی لە عراق کرد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس کار سیاسی و رەوشەیل گشتی لە عراق و هەرێم کوردستان کریا، وەگەرد پەیوەندیەبل ناوەین هەولێر و بەغدا و تەقەلایل پەیاکردن چارەسەری ئەرا کێشەیل گیرهاتگ ناوەین دوو لایەن.

وتیش: هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی چارەکردن گیچەڵەیل گیرهاتگ ناوەین هەولێر و بەغدا وە گفتوگۆ و لەیەکفامستن کردن، و دووپاتیش کردن کە یەکلاییکردن ناکۆکیەیل ناوەین هەولێر و بەغدا خزمەت ئارامی و ئاسایش وڵات کەێد، و دەسمیەتی دەێد لە پیشکەفتن.

لە دیدارەگە هەمیش باس دویاترین گەشەیل لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس کریا، کە ئەوە لایەنەیگ ترەک بوی لە باسەگە.