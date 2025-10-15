نێچیروان بارزانی وەگەرد عەدنان زورفی باس هەڵوژاردن هاتگ کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، پیشوازی لە سیاسەتمەدار عراقی عەدنان زورفی سەرۆک هاوپەیمان بەدیل کرد، و وەگەردی باس رەوشەیل عراق و هەڵوژاردن هاتگ کرد کە بڕیارە لە یانزەی مانگ ئایندە وەڕیەو بچوود.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی سەرکەفتن پرس سیاسی و هەڵوژاردن هاتگ کردن، و گرنگی بەشداریکردن فراوان لە دەنگدان، دووپاتیش کردن لە گرنگی پاڵپشتیکردن هاوکاری ناوەین لایەن و هیزیەل سیاسی عراقی، ئەرا مقیەتیکردن ئارامی و ئاسایش وڵات و نواگیریکردن سەختیەیل ئیسە.

لە دیدارەگە هەمیش باس پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغدا کریا، وەگەرد باسکردنیگ لە رەوشەیل گشتی لە ناوچەگە.