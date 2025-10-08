نێچیروان بارزانی وەگەرد عبادی باس هەڵوژاردن و باوەتەیل گیرهاتگ ناوەین بەغداد و هەولێر کەێد

2025-10-08

شەفەق نيوز- هەولێر 

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، وەگەرد حەیدەر عبادی سەرۆک وەزیر وەرین عراق و سەرۆک هاوپەیمان نەسر، باس باوەت هەڵوژاردن کرد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە باس رەوشەیل عراق و هەرێم کوردستان کریا، وەگەرد باسکردن لە شیوەی چارەسەرکردن باوەتەیل گیرهاتگ ناوەین هەولێر و بەغدا، و هەڵوژاردن پەرلەمان هاتگ.

 هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی سیاسی لە وڵات، و چارەسەرک ناکۆکیەیل وەڕی گفتوگۆ و لەیەکفامستن.

هەمیش باس بانان پرس سیاسی، و هەڵوژاردن پەرلەمان هاتگ کریا، و بەشداریکردن هیز و لایەنەیل سیاسی و پیکاتەیل عراق لەناوی.

