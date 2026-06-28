نێچیروان بارزانی وەرد شاندیگ کەنەدی گفتوگو لەبان پەیوەنیەیل و پیشهاتەیل هەرێمی کەێد

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان نێچیروان بارزانی، ئمڕوو یەکشەممە، وەگەرد شاندیگ لە کومەڵە دووسایەتیی کەنەدی - کوردی لە پەرلەمان کەنەدا، گفتوگوو لە پەیوەندییە دوولایەنەیل و پیشهاتەیل ناوچەگە کردن.

‏لە بەیاننامەگەی سەرۆکایەتیەگە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: شاندە کەنەدیەگە وە سەرۆکایەتی ئەحمەد حوسێن، سەرۆک لیژنەی کاروبار دەیشت لە پەرلەمان، و وە ئەندامێتی زیاد ئەبولەتیف و ئامادەبوین شمارەیگ لە ئەندامەیل یەکێتی کۆمەڵگەیل کوردستان لە کەنەدا بوی.

‏وتیش؛ لە دیدارەگە گفتوگو کریا لەبان ریگەیل ئەوزەڵداین وە پەیوەندیەیل ناوەین هەرێم کوردستان وعراق و کەنەدا وەگەرد دووپاتکردن لەبان رۆل کۆمەڵگەیل کوردستانیەیل لە پتەوکردن پەیوەنیەیل ناوەین هەردووگ لا.

‏ئەندامەیل شاندە کەنەدییەگە دەسخوەشی دۆخ وەیەکەوژیان ئاشتیانەی ناوەین پێکهاتەیل هەرێمی کوردستان کردن، و دووپاتکردن لەبان گرنگی مقیەتیکردن لە ئاسایش و سەقامگیری و پاڵپشتیی کەنەدا ئەرا مەردم کوردستان.

‏لە بەیاننامەگە هاتییە، لە دیدارەگە هەمیش باس لە دویا پیشهاتەیل سیاسی و ئەمنی ناوچەگە کریا، و هەردووگ لا هویروڕای خوەیان لەبان ئەوزەڵکردن هەرێمی خستنەڕوی.

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