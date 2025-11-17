نێچیروان بارزانی وەگەرد شاندیگ ئەمریکی باس بازرگانی ناوەین واشینتۆن و هەولێر کەێد

شەفق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد شاندیگ لە ئەنجومەن کارەیل ئەمریکی، باس پەیوەندییەیل بازرگانی ناوەین واشینتۆن و هەولێر کرد.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە ئامانج سەردانکردن شاندەگە ئەرا هەرێم کوردستان ئاشکرا کریا، و باس پەیوەندییەیل بازرگانی ناوەین ئەمریکا و هەرێم کوردستان کریا، و لەی باوەتە رووشنایی خریا یان دەرفەتەیل گەشەپیدان پەیوەندییەیل ناوەین دوو لایەن.

نێچیروان بارزانی دووارە دووپات کرد کە هەرێم کوردستان نووڕێدە فراوانکردن گریەیل بازرگانی و ئابووری وەرد ئەمریکا، دووپاتیش لە ئامادەیی هەرێم کوردستان کرد ئەرا پیشکەشکردن گشت ئاسانکاریەیل ئەرا بەرهەمهاورەیل و کۆمپانیایل ئەمریکی، وەشیوەیگ تواناداریان بکەێد ئەرا فراوانکردن چالاکییەل بازرگانی و ئابوورییان لە کوردستان.

دەرئەنجامەیل هەڵوژاردن پەرلەمان عراق باوەتیگ ترەک بوین لە دیدارەگە.