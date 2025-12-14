نێچیروان بارزانی وەگەرد شاندیگ سەربازی فەرەنسی باس رەوش ئەمنی ناوچەگە کەێد

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، پیشوازی لە ژەنەڕاڵ فرانسوا تريكو، نوینەر باڵای فەرەنسا لە هاوپەیمان ناودەوڵەتی و شاند یاوەری کرد.

لە دیدارەگە باس پەیوەندییەیل ناوەین فەرەنسا و عراق و هەرێم کوردستان کریا، وەگەرد باسکردن رەوشەیل عراق و هەرێم کوردستان، و رخبارەیل تیرۆر و هەڕەشەیل ریخریاگ داعش و چالاکیەیل هاوپەیمان ناودەوڵەتی لە عراق.

سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە هەردوگ لایەن دووپات لە گرنگی وەردەوامبوین هاوکاری و هەماهەنگی هاوبەش ناوەین فەرەنسا و عراق و هەرێم کوردستان کریا لە چوارچێوەی هاوپەیمان ناودەوڵەتی ئەرا نواگیریکردن تیرۆر و مقیەتیکردن ئاسایش و ئارامی ناوچەگە.

لەلای خوەییش، نێچیروان بارزانی دووپات لە ڕێز و سپاس هەرێم کوردستان کرد ئەرا پشتگیریکردن وەردەوام فەرەنسا لە عراق و هەرێم کوردستان.

لەلای خوەییش، شاندە میوانەگە دووپات لە پابەندبوین وڵاتەگەی کرد وە وەردەوامی پیشکەشکردن پشتگیری ئەرا هەرێم کوردستان و هیزەیل پیشمەرگە.

لە دیدارەگە باس گەشەیل رەوشەیل لە سوریا و ناوچەگە وە گشتی کریا، و بڕیگ باوەت گرنگ لەلای هەردوگ لایەن.

دیدارەگە وە ئامادەبوین يان بريم، قونسوڵ گشتی فەرەنسا لە هەرێم کوردستان وەڕیەو چگ.