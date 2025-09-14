نێچیروان بارزانی وەرد شاندیگ ئاشووری گفتوگو لەبان رۆل و ئایندەی هەرێم کوردستان کردن

شەفەق نیوز ـ هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، چەوی کەفتە شاندیگ ئاشووری ئەمریکا وە سەرۆکایەتی سام درمو، سەرۆک رێکخریاگ ئاشووریەیل لە پێناو دادپەروەری.

وەپای بەیاننامەیگ سەرۆکایەتی هەرێم کوردستان، شاندەگە پێکهاتیە لە کەسایەتییە دیارەیل ئاشووری عراق و هەرێم کوردستان کە لە ئەمریکا نیشتەجین.

لە بەیاننامەگە هاتیە، هەردووگ لا لە دیدارەگە گفتوگوکردن لەبان بارودۆخ ئاشووریەیل لە عراق وە شیوەی گشتی، و لە هەرێم کوردستان وەتایوەت، و باسکردن رایەیل بان رۆل و ئامادەبوین ئاشوریەیل و پێکهاتەیل و ئیرنگەو ئایندەیان لە هەرێم کوردستان.

شاندەگە دووپاتکرد لەبان دەسخوەشیکردن هه‌رێم كوردستان ئەرا ئه‌و پشتيوانى و هاوكارييه‌ له‌دویاى ساڵ 2003ـه‌و له‌ هه‌رێم كوردستان جویر په‌ناگه‌يگ ئارام ئەرا ئاشووری و پێكهاته‌یل وه‌گشتى، پێشكه‌شى كردیه‌.

لەلایگیش، سەرۆک نێچیروان بارزانی خوەشحاڵی خوەی نیشاندا ئەرا سەردانەگەی هەرێم کوردستان، وە گرنگ و هەوەجە وەسفیکرد لە پێناو کار هاوبەش.

دووپاتکرد لەبان سياسه‌ت و هه‌ڵوێست نه‌گۆڕ هه‌رێم كوردستان له‌ پاراستن پێكهاته‌یل و كولتوور پێكه‌وه‌ژيان كرد، هەمیش ستايشى رۆڵ و هاوبه‌شی ئاشوورييەیل و پێكهاته‌یل له‌ گشت کایەیل ژيان له‌ هه‌رێم كوردستان كرد.

ئامادەیی و بەشداریی ڕه‌وه‌ند ئاشوورى و پێكهاته‌یل له‌ ئه‌مه‌ريكا و دەیشت وڵات وه‌گشتى، ته‌وه‌ریگ ترەک دیدارەگە بوین.