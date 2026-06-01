نێچیروان بارزانی وەگەرد سامەڕائی باس ریکارەیل بەغداد ئەرا گیرهاوردن چەک لە دەس دەوڵەت کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، وەگەرد سەرۆک هاوپەیمان عەزم موسەننا سامەڕائی، رووژ دووشەممە، باس ریکارەیل بەغداد ئەرا گیرهاوردن چەک لە دەس دەوڵەت، و تەواوکردن حکومەت عەلی زەیدی و پڕەوکردن وەزارەتە چووڵەیل کرد.

یەیش مەوقەی پیشوازیکردن نێچیروان بارزانی، لە سامەڕائی لە هەولێر هات، وەپای بەیاننامەیگ لە سەرۆکایەتی هەرێم کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

لە دیدارەگە باس رەوش سیاسی لە وڵاتەگە، و گرنگی تەواوکردن حکومەتەگە و پڕەوکردن وەزارەتە چووڵەیل، و گیرهاوردن چەک لە دەس دەوڵەت کریا، هەرلیوا، هەردوگ لایەن جەخت کردنە بان گرنگی هاوکاری و هەماهەنگی لەناوەین لایەنە سیاسییەیل کردن وەجۊریگ کە خزمەت بەرژەوەندی گشتی و سەقامگیری بکەێد.

پەیوەندییەیل ناوەین هەولێر و بەغداد تەوەریگ ترەک لە تەوەرەیل دیدارەگە بوی، وەپای بەیاننامەگە، کە دووپات کریا لەبان گرنگی چارەسەرکردن کێشە هەڵپەسیریاگەیل لەڕی گفتوگۆ و لەیەکفامستن، وەجۊریگ کە بەرژەوەنییەیل گشت لايیگ زامن بکەێد و مقیەتیکردن ئارامی وڵاتەگە بکەێد.

هەرلیوا، پیشهاتە هەرێمییە دۊایینەیل و رەوش ناوچەگە تەوەریگ ترەک لە تەوەرەیل دیدارەگە بۊن.