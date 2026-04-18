نێچیروان بارزانی وەگەرد ئەردۆغان باس وەرەونوابردن هەماهەنگی و مسۆگەرکردن ئاسایش ناوچەگە کەێد

شەفەق نیوز - ئەنقەرە

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو شەممە، راگەیان لە وەرەونوابردن هەماهەنگی وەگەرد عراق، و مسۆگەرکردن ئاسایش ناوچەگە، وەگەرد رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک تورکیا.

بارزانی لە پۆستیگ لەبان سەکوو ئێکس وت: خوەشحاڵ بویم وە دیدار سەرۆک رەجەب تەیب ئەردۆغان لە ئەنتاڵیا، و گفتوگۆی بنەڕەتی جیوەجی کردیمن ئەرا وەرەونوابردن هەماهەنگی لەناوەین تورکیا و عراق و هەرێم كوردستان.

هەمیش.وت: نووڕینەیل ئەرا یەکتری ئاشکرا کردیمن لەباوەت دینامیکیە وەرەونواچگەیل لە گشت ناوچەگە، و پابەندبوین هاوبەشمان نووەو کردیمن ئەرا وەرەونوابردن ئارامی و ئاوەدانی و ئاسایش گشتی لە ناوچەگە.

بارزانی لە کۆتایی وتیش: "سوپاس سەرۆک ئەردۆغان کردم ئەرا سەرکردایەتی و تەقەلا وەردەوامەیلی وەرەو ئارامکردن رەوشەیل و ئارامی هەرێمی.